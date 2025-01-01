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طقس فلسطين : غائم جزئيا ولطيف

الأربعاء 19 مارس 2025 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : غائم جزئيا ولطيف



رام الله / سما/

 ينحسر اليوم الأربعاء، تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة حيث يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، واعتبارا من ساعات المساء تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا تسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق من البلاد ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق،الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة والبحر مائج.
والخميس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائمًا بوجهٍ عام باردًا إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة والبحر مائج.

والجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائمًا بوجهٍ عام باردًا إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية السرعة معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت: يستمر الجو بارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية الإخوة المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من:
1- الانخفاض الكبير على درجات الحرارة. 2-شدة سرعة الرياح. 3-خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

4-تدني مدى الرؤية الأفقية.

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