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الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

الأربعاء 19 مارس 2025 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق



سما / وكالات /

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل الى 3038.90 دولارا للأوقية حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 (بتوقيت غرينتش) بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3042.20 دولارا.

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