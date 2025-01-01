شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيمات نابلس فجر اليوم

نابلس / سما/

استشهد شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، وأصيب واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمات العين وبلاطة وعسكر في نابلس.

واقتحمت قوات خاصة اسرائيلية مخيم العين وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد الشاب عدي عادل القاطوني.

واندلعت مواجهات داخل المخيم، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد وتم اعتقاله وهو فاروق رشيد خالد، وآخر أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وثالث جراء سقوطه من مكان مرتفع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل، ونشرت قناصتها فوق اسطحها، قبل أن تشرع بحملة تفتيش اعتقلت خلالها عدة مواطنين عرف من بينهم: جراح عرفات، وأحمد سليم محمود جبريل.

وكما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد شرق نابلس وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: صلاح الجرمي من مخيم بلاطة، وأحمد دعدس عرايشي من مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت مواطنين من منطقة المساكن الشعبية شرقا، وهما: منتصر العرايشي، وابراهيم سامر محمد النقيب.