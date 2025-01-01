رئيس الأركان الإسرائيلي من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حركة “حماس” وملتزمون بإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين

القدس المحتلة / سما/

تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، قوات الجيش في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقال للجنود إنهم في “عملية مستمرة ضد حماس”.

جاء ذلك وفق بيان للجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بعد استئناف حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وبحسب البيان، أجرى زامير جولة ميدانية في منطقة رفح برفقة قائد “فرقة غزة” العميد باراك حيرام، وقائد لواء غفعاتي العقيد “ل”، وقادة آخرين.

وأضاف: “تحدث رئيس الأركان مع الجنود واطلع على الاستعدادات الدفاعية والخطط العملياتية المستقبلية”.

وقال زامير لجنوده: “مهمتكم حماية البلدات الإسرائيلية. نحن في عملية مستمرة ضد حماس، مع التزام كامل في الجيش بإعادة المختطفين”.