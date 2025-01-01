  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس الأركان الإسرائيلي من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حركة “حماس” وملتزمون بإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين

الثلاثاء 18 مارس 2025 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حركة “حماس” وملتزمون بإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين



القدس المحتلة / سما/

تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، قوات الجيش في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقال للجنود إنهم في “عملية مستمرة ضد حماس”.
جاء ذلك وفق بيان للجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بعد استئناف حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وبحسب البيان، أجرى زامير جولة ميدانية في منطقة رفح برفقة قائد “فرقة غزة” العميد باراك حيرام، وقائد لواء غفعاتي العقيد “ل”، وقادة آخرين.
وأضاف: “تحدث رئيس الأركان مع الجنود واطلع على الاستعدادات الدفاعية والخطط العملياتية المستقبلية”.

وقال زامير لجنوده: “مهمتكم حماية البلدات الإسرائيلية. نحن في عملية مستمرة ضد حماس، مع التزام كامل في الجيش بإعادة المختطفين”.

الأكثر قراءة اليوم

مصر توجه دعوة لحماس بشكل عاجل لبحث وقف العدوان على قطاع غزة

"حماس” تنعى قادة استشهدوا في غزة خلال الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع

مسؤول إسرائيلي يكشف سبب عودة الحرب على غزة ..

المكتب الإعلامي ينعي كوكبة من قيادات العمل الحكومي بغزة

الاعلام العبري : رؤساء “الشاباك” وأجهزة الأمن أيّدوا الهجوم على غزة بالإجماع وبضوء أخضر أمريكي..

استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة وعائلته في قصف اسرائيلي بغزة

حماس تنفي مزاعم إسرائيل بالتخطيط لهجوم مسبق

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: المفاوضات مع حماس ستجري تحت النار فقط ..

﻿ “انصار الله”: استهدفنا قاعدة “نيفاتيم” الإسرائيلية بصاروخ باليستي وسنوسع دائرة الأهداف خلال الساعات والأيام المقبلة

"كاتس" : "لن نتوقف حتى القضاء على حماس"

مصر توجه دعوة لحماس بشكل عاجل لبحث وقف العدوان على قطاع غزة

2

صور ..مئات الشهداء والجرحى في مجازر اسرائيلية دموية في مختلف مناطق قطاع غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية