  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في تجدد للغارات الاسرائيلية على قطاع غزة مساء اليوم

الثلاثاء 18 مارس 2025 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في تجدد للغارات الاسرائيلية على قطاع غزة مساء اليوم



غزة /سما/

تواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة.
واعلنت وزارة الصحة بغزة ارتقاء 412 شهيدا وأكثر من 500 مصاب في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
واستشهد اربعة مواطنين بعد ظهر اليوم بينهم سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من المصابين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام بوابة مستشفى الرنتيسي للأطفال غربي مدينة غزة.
واعلن مستشفى العودة وصول 6 شهداء من بينهم طفلين و24 إصابة جراء استهداف منزل في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستهدفت طائرات الاحتلال عائلة كاملة داخل سيارتهم في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع ما اسفر عن استشهاد ستة من ركاب السيارة.
ونعت حركة حماس رسميا ثلاثة من أعضاء مكتبها السياسي وهم الشهيد القائد: ياسر حرب، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد القائد م. محمد الجماصي عضو المكتب السياسي لحركة حماس إضافة إلى الشهيد المهندس عصام الدعاليس الذي يرأس ايضا العمل الحكومي.
وقالت مصادر فلسطينية ان إسرائيل اغتالت "ناجي ابو سيف" الناطق باسم سرايا القدس "ابو حمزة" مع زوجته.

الأكثر قراءة اليوم

مصر توجه دعوة لحماس بشكل عاجل لبحث وقف العدوان على قطاع غزة

المكتب الإعلامي ينعي كوكبة من قيادات العمل الحكومي بغزة

"حماس” تنعى قادة استشهدوا في غزة خلال الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع

مسؤول إسرائيلي يكشف سبب عودة الحرب على غزة ..

الاعلام العبري : رؤساء “الشاباك” وأجهزة الأمن أيّدوا الهجوم على غزة بالإجماع وبضوء أخضر أمريكي..

حماس تنفي مزاعم إسرائيل بالتخطيط لهجوم مسبق

اسرائيل: الحرب على غزة ستشتد حال دون الافراج عن الرهائن ..

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن فوق منطقة النقب وديمونا

"كاتس" : "لن نتوقف حتى القضاء على حماس"

مصر توجه دعوة لحماس بشكل عاجل لبحث وقف العدوان على قطاع غزة

2

صور ..مئات الشهداء والجرحى في مجازر اسرائيلية دموية في مختلف مناطق قطاع غزة ..

حماس تنفي مزاعم إسرائيل بالتخطيط لهجوم مسبق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية