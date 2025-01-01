"كاتس" : "لن نتوقف حتى القضاء على حماس"

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "قواعد اللعبة قد تغيرت" في المواجهة مع حماس، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة "حتى استعادة جميع الرهائن والقضاء التام على الحركة".

جاءت تصريحات كاتس خلال جولة ميدانية في قادعة تال نوف التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وذلك في انقلاب إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب على غزة ما أسفر عن استشهاد 420 فلسطينيا خلال ساعات.

وقال كاتس "أبارك لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي على عمليات الاغتيال غير المسبوقة الليلة الماضية في غزة، والتي نُفذت بناءً على القرار الذي اتخذناه، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وأنا، بموافقة جميع الأجهزة الأمنية".

وأضاف "على حماس أن تدرك أن قواعد اللعبة تغيرت، وإذا لم تفرج فورًا عن جميع الرهائن، فإن أبواب الجحيم ستُفتح عليها، وستواجه كامل قوة الجيش الإسرائيلي جوًا وبحرًا وبرًا، حتى القضاء عليها بالكامل"، على حد تعبيره.

وشدد كاتس على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم، ويتم إزالة كل تهديد عن سكان الجنوب".