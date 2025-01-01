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الإفتاء المصرية: الصمت الدولي على هذه المجازر يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته

الثلاثاء 18 مارس 2025 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفتاء المصرية: الصمت الدولي على هذه المجازر يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته



وكالات / سما/

 أدانت دار الإفتاء المصرية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم النساء والأطفال، في جريمة وحشية تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن استهداف المدنيين العزل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية هو جريمة حرب تتطلب تحركا دوليا فوريا لوقف هذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددة على أن الصمت الدولي على هذه المجازر يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.

كما جددت رفضها لكل الممارسات التي تؤجج الصراع وتعرقل جهود السلام، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وأن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت، إلى دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير والعدوان المستمر.

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