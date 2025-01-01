  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف اسرائيل العدوان على غزة ..

الثلاثاء 18 مارس 2025 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف اسرائيل العدوان على غزة ..



رام الله / سما/

 أدانت الرئاسة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأميركية بوقفه.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق شعبنا تجاوز عدد شهدائها أكثر من ألف شهيد وجريح.

وأكد أن هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال وإلزامه وقف عدوانه بحق شعبنا في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي هذا الصدد فإننا ندين تصرفات "حماس" غير المسؤولة.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تستعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام

أولمرت يوجه رسالة لنتنياهو بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

"هآرتس" تنشر وثائق استولى عليها الجيش من غزة.. نقاشات مع "حزب الله" وإيران حول هجوم 7 أكتوبر

مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة

هزة سياسية وأمنية في إسرائيل.. إقالة رئيس الشاباك تؤجّج الانقسامات وتهدد مستقبل الصفقة

محاولة دهس ضابط إسرائيلي كبير على الحدود المصرية

المكتب الإعلامي ينعي كوكبة من قيادات العمل الحكومي بغزة

الأخبار الرئيسية

مصر توجه دعوة لحماس بشكل عاجل لبحث وقف العدوان على قطاع غزة

2

صور ..مئات الشهداء والجرحى في مجازر اسرائيلية دموية في مختلف مناطق قطاع غزة ..

حماس تنفي مزاعم إسرائيل بالتخطيط لهجوم مسبق

الاعلام العبري : رؤساء “الشاباك” وأجهزة الأمن أيّدوا الهجوم على غزة بالإجماع وبضوء أخضر أمريكي..

“حماس”: إسرائيل لم تف بالتزاماتها أمام الوسطاء وتستأنف حرب الإبادة في غزة وهذا القرار يعني إعدام الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية