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بن غفير يقرر العودة لحكومة نتنياهو

الثلاثاء 18 مارس 2025 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يقرر العودة لحكومة نتنياهو



القدس المحتلة / سما/

قرر وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء 18-3-2025، العودة لحكومة الاحتلال بعد قرار نتنياهو العودة للحرب بغزة.

وفي بيان مشترك من حزب الليكود وحزب القوة اليهودية: "الإعلان رسميًا عن عودة حزب بن غفير إلى الحكومة الإسرائيلية اليوم". وفق قولها.

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 18-3-2025، عن سبب الذي دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للعودة للحرب في قطاع غزة.

وقال عاموس هارئيل مراسل صحيفة هآرتس: "نتنياهو سيسعى لضمان بقائه من خلال الحفاظ على حرب دائمة في جبهات متعددة". وفق قوله.

من جانبها، قالت قناة 12 العبرية: نتنياهو يجري تقييمًا للوضع مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية في الكرياه".

واستأنف جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة، مستهدفا بسلسلة غارات جوية مناطق متفرقة، ما أسفرعن استشهاد أكثر من 326 فلسطينياً ، وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وذلك في اليوم الـ 58 من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بارتقاء 412 شهيدا وإصابة أكثر من 500 جراء الغارات المتواصلة على مختلف قطاع غزة.

ومع الساعات الأولى، لمنتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، شن جيش الاحتلال هجوماً واسعاً، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، طالت مناطق مدنية وسكنية وخيام النازحين ومحيط المستشفيات.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، إعلان الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان مشترك مع الناطق باسم الـ"شاباك"، بدء "هجوم على نطاق واسع وأهداف في قطاع غزة، كما صرح وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قائلاً: "الليلة عدنا إلى القتال في غزة ولن نتوقف عن القتال حتى يعود الأسرى وتحقيق أهداف الحرب"

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