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"حماس” تنعى قادة استشهدوا في غزة خلال الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع

الثلاثاء 18 مارس 2025 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس” تنعى قادة استشهدوا في غزة خلال الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع



غزة/سما/

نعت حركة “حماس”، قادة استشهدوا بالتصعيد الإسرائيلي للإبادة الجماعية في قطاع غزة فجر الثلاثاء، بينهم أعضاء مكتبها السياسي ياسر حرب ومحمد الجماصي وعصام الدعليس.
وقالت الحركة في بيان: “ننعى ثلة من القادة الشهداء الكبار، من رموز العمل الوطني في قطاع غزَّة، الذين ارتقوا إلى الله شهداء فجر اليوم، إثر قصف صهيوني همجي وغادر، استهدفهم وعائلاتهم بشكل مباشر ومتعمّد”.
وأوضحت أن أعضاء مكتبها السياسي “حرب والجماصي والدعليس الذي يتقلد أيضا منصب رئيس متابعة العمل الحكومي” استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية.

 

وأضافت: “استشهاد وكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان”.
وأكدت الحركة أن “جرائم الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدَّ قيادات الحركة ورموز العمل الوطني وأبناء شعبنا لن تمكّنه من تحقيق أهدافه، ولن تكسر إرادة شعبنا”.
وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا” إلى المستشفيات، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.

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