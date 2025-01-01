استنكار دولي للمجزرة الدموية التي تنفذها اسرائيل في قطاع غزة

وكالات - سما-

أعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية عن إدانتها للعملية العدواني التي تقوم بها حكومة نتنياهو ضد قطاع غزة.

الأمم المتحدة

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة فوراً.

وقال مهند هادي في بيان "شهد قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى موجات من الغارات الجوية... إن هذا جائر، ويتعين العودة إلى وقف إطلاق النار فوراً".

النرويح

وقال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي يوم الثلاثاء، إن ما يتابعه في قطاع غزة الآن كابوس.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي، خلال تعليقه على استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، أن هذه مأساة كبيرة للشعب في غزة، فهو يعيش بدون حماية على أنقاض ما تم تدميره.

وكانت النرويج طلبت في وقت سابق، توضيحًا بشأن مسؤولية إسرائيل، بموجب القانون الدولي، عندما تمنع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية ودولًا من مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة.

الصين

دعت الصين يوم الثلاثاء، إلى اتّخاذ خطوات لمنع وقوع "كارثة إنسانية" في غزة، بعدما شنت إسرائيل ضرباتها الأعنف على القطاع منذ وقف إطلاق النار، بحسب وكالة "رويتزر".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين"، داعية طرفي النزاع إلى "تجنّب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع كارثة إنسانية أوسع نطاقا".

وبعد توقف استمر نحو شهرين، إسرائيل تستأنف الحرب على غزة وتتوعد حماس بجهنم، وذلك بعد ليلة شنت فيها إسرائيل غارات مكثفة على كافة أنحاء القطاع أودت بحياة 220 فلسطينيا على الأقل وأصابت 300 آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم المفاجئ الذي بدأ فجر الثلاثاء سيستمر طالما دعت الحاجة، وسيتجاوز نطاق العمليات الجوية، وعزا الجيش ذلك لنية حماس شن هجمات، وتعزيز قوتها وتسليحها.

بلجيكا

أدانت بلجيكا، غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد المئات، محذرة من تداعياتها الإنسانية "الثقيلة".

وشدد وزير الخارجية البلجيكي "ماكسيم بريفو" في منشور على موقع إكس، اليوم الثلاثاء، على أن حظر المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وقال: يجب تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي يجب أن تمهد الطريق إلى إعادة البناء والسلام للجميع.

وأوضح، أن الدول العربية اقترحت بدعم من الاتحاد الأوروبي خطة لتحقيق ذلك قائلا: "دعونا لا نعود إلى الوراء.

لازاريني

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة فجرا خلّف مشاهد مروعة لمدنيين قُتلوا، بينهم أطفال، داعيا إلى ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف لازاريني في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "مشاهد مروعة لمدنيين قُتلوا في غزة بينهم أطفال، بعد موجات من القصف الإسرائيلي العنيف ليلا".

وأوضح، أن استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة "يزيد المعاناة واليأس"، متابعا: "لا بد من العودة إلى وقف إطلاق النار".