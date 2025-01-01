  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تنفي مزاعم إسرائيل بالتخطيط لهجوم مسبق

الثلاثاء 18 مارس 2025 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي مزاعم إسرائيل بالتخطيط لهجوم مسبق



غزة / سما/

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار، متهربا من التزاماته، ومستمراً في ارتكاب المجازر بحق الأهل في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ.
وقالت في بيان لها إن الادعاءات التي أطلقها الاحتلال بشأن وجود تحضيرات من المقاومة لشن هجوم على قواته لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد ذرائع واهية لتبرير عودته للحرب وتصعيد عدوانه الدموي.
واضافت:" يحاول الاحتلال تضليل الرأي العام وخلق مبررات زائفة لتغطية قراره المسبق باستئناف الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل، غير مكترث بأي التزامات تعهد بها".
وأكدت انها التزمت بالاتفاق حتى آخر لحظة، وكانت حريصة على استمراره، إلا أن نتنياهو، الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية، فضّل إشعال الحرب من جديد على حساب دماء الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تستعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام

أولمرت يوجه رسالة لنتنياهو بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

"هآرتس" تنشر وثائق استولى عليها الجيش من غزة.. نقاشات مع "حزب الله" وإيران حول هجوم 7 أكتوبر

مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة

هزة سياسية وأمنية في إسرائيل.. إقالة رئيس الشاباك تؤجّج الانقسامات وتهدد مستقبل الصفقة

أمريكا وإسرائيل تسعيان لتوطين سكان غزة في سوريا..

محاولة دهس ضابط إسرائيلي كبير على الحدود المصرية

الأخبار الرئيسية

2

صور ..مئات الشهداء والجرحى في مجازر اسرائيلية دموية في مختلف مناطق قطاع غزة ..

الاعلام العبري : رؤساء “الشاباك” وأجهزة الأمن أيّدوا الهجوم على غزة بالإجماع وبضوء أخضر أمريكي..

“حماس”: إسرائيل لم تف بالتزاماتها أمام الوسطاء وتستأنف حرب الإبادة في غزة وهذا القرار يعني إعدام الأسرى

اسرائيل: الحرب على غزة ستشتد حال دون الافراج عن الرهائن ..

الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيا بالرصاص في مدينة قلقيلية ويصيب آخرين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية