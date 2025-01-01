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6 شهداء من عائلة أبو دقة جراء قصف سيارة شرق خانيونس

الثلاثاء 18 مارس 2025 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 شهداء من عائلة أبو دقة جراء قصف سيارة شرق خانيونس



غزة / سما/

استشهد صباح اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، 6 أفراد من عائلة أبو دقة في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد بهاء أبو دقة وزوجته وابنه وآخرين من عائلة أبو دقة جراء قصف سيارة مدنية في منطقة الشحايدة محيط عبسان الصغيرة شرق خانيونس جنوب القطاع.

واستأنف جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة، مستهدفا بسلسلة غارات جوية مناطق متفرقة، ما أسفرعن استشهاد أكثر من 326  فلسطينياً ، وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وذلك في اليوم الـ 58 من اتفاق وقف إطلاق النار.

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