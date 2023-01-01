  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نزوح جماعي من بيت حانون باتجاه جباليا شمال قطاع غزة

الثلاثاء 18 مارس 2025 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نزوح جماعي من بيت حانون باتجاه جباليا شمال قطاع غزة



غزة / سما/

شهدت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، حركة نزوح جماعية للمواطنين باتجاه بلدة جباليا، بحثًا عن ملاذ آمن، تزامنا مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد عمليات القصف والدمار والقتل، خاصة بعد مطالبة قوات الاحتلال، المواطنين بإخلاء بيت حانون شمال قطاع غزة، وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة جنوبا، إلى مناطق غرب مدينة غزة، ومواصي خان يونس.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تستعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام

أولمرت يوجه رسالة لنتنياهو بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

"هآرتس" تنشر وثائق استولى عليها الجيش من غزة.. نقاشات مع "حزب الله" وإيران حول هجوم 7 أكتوبر

مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة

هزة سياسية وأمنية في إسرائيل.. إقالة رئيس الشاباك تؤجّج الانقسامات وتهدد مستقبل الصفقة

أمريكا وإسرائيل تسعيان لتوطين سكان غزة في سوريا..

محاولة دهس ضابط إسرائيلي كبير على الحدود المصرية

الأخبار الرئيسية

2

صور ..مئات الشهداء والجرحى في مجازر اسرائيلية دموية في مختلف مناطق قطاع غزة ..

الاعلام العبري : رؤساء “الشاباك” وأجهزة الأمن أيّدوا الهجوم على غزة بالإجماع وبضوء أخضر أمريكي..

“حماس”: إسرائيل لم تف بالتزاماتها أمام الوسطاء وتستأنف حرب الإبادة في غزة وهذا القرار يعني إعدام الأسرى

اسرائيل: الحرب على غزة ستشتد حال دون الافراج عن الرهائن ..

الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيا بالرصاص في مدينة قلقيلية ويصيب آخرين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية