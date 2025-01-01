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المكتب الإعلامي ينعي كوكبة من قيادات العمل الحكومي بغزة

الثلاثاء 18 مارس 2025 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب الإعلامي ينعي كوكبة من قيادات العمل الحكومي بغزة



القدس المحتلة / سما/

نعى المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة التي ارتقت بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم. 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي : ننعي بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم: كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة. 

وعُرف منهم حتى اللحظة: 

 الشهيد القائد الكبير/ عصام الدعليس 

رئيس متابعة العمل الحكومي 

الشهيد القائد المستشار/ أحمد الحتة 

وكيل وزارة العدل 

الشهيد القائد اللواء/ محمود أبو وطفة 

وكيل وزارة الداخلية 

الشهيد القائد اللواء/ بهجت أبو سلطان 

مدير عام جهاز الامن الداخلي 

 وبين المكتب، أن هذه الكوكبة ارتقوا إلى العلا بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم، وقد استشهدوا رحمهم الله مع مئات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني جراء الجرائم المتواصلة منذ فجر اليوم. 

 وزف المكتب الإعلامي، هؤلاء القادة الذين عملوا منذ بداية حرب الإبادة للتخفيف عن شعبهم، وأدوا أمانة المسئولية الملقاة على عاتقهم، وارتقوا بعد مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كانوا مثالاً للإخلاص والتفاني في عملهم. 

وأكد، أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنيه عن أداء واجبه الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في الواجب الديني والدور الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي. 

  

[واتساب]

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