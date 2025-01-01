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الحوثيّون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية للمرة الثالثة ..

الثلاثاء 18 مارس 2025 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيّون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية للمرة الثالثة ..



صنعاء/ وكالات/

 أعلن الحوثيون في اليمن اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" للمرة الثالثة خلال يومين.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع:" كما تم استهداف مدمرة أميركية، (دون مزيد من التوضيحات) ردا على العدوان الأميركي الغاشم على بلدنا".

وتابع سريع:" المعتدي الأميركي يتحمل كافة التداعيات، جراء عسكرة البحر الأحمر، وتوسيع دائرة المواجهة".

وأشار إلى أن "استمرار الاعتداءات الأميركية على اليمن يؤثر سلبا على حركة الملاحة الدولية".

بدوره، ذكر موقع وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، أن "الغارات الأميركية استهدفت شمالي العاصمة صنعاء، وسمعت انفجارات عنيفة"، دون ذكر مواقع القصف.

وأضاف أن هذه الغارات تأتي "في إطار عدوان شامل على اليمن لليوم الثالث على التوالي".

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