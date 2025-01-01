الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ57 على التوالي

جنين/ سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ57 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

وفجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين وتمركزت في حي الألمانية ووادي عز الدين. وكانت قوة كبيرة من آليات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين صباح أمس الاثنين، مع تواصل عمل الجرافات العسكرية في توسيع الطرق في أحياء المخيم وشق طرق أخرى.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال هجر سكان 3200 بيت في المخيم، فيما شهد اقتصاد مدينة جنين تراجعاً كبيراً وازدادت نسبة الفقر بين سكانها.

وشهدت شوارع مخيم جنين تحركات لدبابات الاحتلال مساءً، وتجولت الدبابات في شارع حيفا ومحيط المخيم، مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية إليه برفقة خزانات المياه والمدرعات.

وأخطرت قوات الاحتلال بإخلاء 120 دونما من أراضي بلدة جلبون شرق جنين، فيما داهمت منزل المواطن غالب أبو الرب وأجبرته على إخلائه وحولته إلى ثكنة عسكرية.