طقس فلسطين : أجواء غائمة ربيعية لطيفة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 7 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ولطيفاً في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة في ساعات المساء والليل على بعض المناطق من البلاد، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائمًا بوجهٍ عام باردًا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق من البلاد، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر مائج.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائمًا بوجهٍ عام باردًا إلى شديد البرودة، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من: الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح.