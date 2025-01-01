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عائلات الأسرى الإسرائيليين: مصدومون من عودة الحرب على غزة

الثلاثاء 18 مارس 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات الأسرى الإسرائيليين: مصدومون من عودة الحرب على غزة



القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إنها مصدومة من عودة الحرب ولأن الحكومة الاسرائيلية اختارت التخلي عن المحتجزين.

وأضافت الهيئة: نشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة المحتجزين.

وأكدت: يجب أن نعود إلى وقف إطلاق النار فحياة كثيرين على المحك.

وطالبت الرئيس الامريكي ترامب بمواصلة العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وقالت: نسأل الحكومة لماذا انسحبتم من الاتفاق الذي كان من الممكن أن يعيد جميع المحتجزين؟.

واضافت الهيئة: لن يكون هناك أمن ولا نصر ولا نهضة حتى يعود آخر محتجز إلى إسرائيل.

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