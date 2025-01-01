عائلات الأسرى الإسرائيليين: مصدومون من عودة الحرب على غزة

القدس المحتلة / سما/
قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إنها مصدومة من عودة الحرب ولأن الحكومة الاسرائيلية اختارت التخلي عن المحتجزين.
وأضافت الهيئة: نشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة المحتجزين.
وأكدت: يجب أن نعود إلى وقف إطلاق النار فحياة كثيرين على المحك.
وطالبت الرئيس الامريكي ترامب بمواصلة العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين.
وقالت: نسأل الحكومة لماذا انسحبتم من الاتفاق الذي كان من الممكن أن يعيد جميع المحتجزين؟.
واضافت الهيئة: لن يكون هناك أمن ولا نصر ولا نهضة حتى يعود آخر محتجز إلى إسرائيل.