اسرائيل: الحرب على غزة ستشتد حال دون الافراج عن الرهائن ..

القدس المحتلة / سما/

يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، جلسة تقدير موقف امنية الساعة 11 صباحا بعد استئناف الحرب على قطاع غزة.

وقالت القناة 11 الاسرائيلية إن القرار حول العودة للقتال اتخذ قبل أسبوع في مشاورات امنية. فينا الليلة تم تحديد الموعد والمصادقة على العملية بالإجماع.

وأعطيت تعليمات جديدة لوزراء الحكومة الاسرائيلية بعدم إجراء مقابلات بشأن استئناف القتال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم على قطاع غزة سيشتد حال عدم حدوث تغيير حقيقي في محادثات الصفقة.

وأشارت الى أن وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر الدوحة بعد استئناف الحرب.

وقرر جيش الاحتلال إغلاق معبر رفح الذي كان يمر عبره 50 مريضا وجريحا يوميا من غزة إلى سيناء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. أما المعابر الرئيسية الأخرى، بما فيها معبر إيرز ومعبر كرم أبو سالم، فقد أُغلقت منذ نحو أسبوعين.

وصرح مكتب نتنياهو "رئيس الوزراء ووزير الجيشكاتس أصدرا تعليماتللجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس بعد رفضها المتكرر إطلاق سراح المحتجزين ورفضها جميع المقترحات التي قدمها مبعوث الرئيس الأمريكيستيف ويتكوفوالوسطاء".

وأضاف أن "الجيش يهاجم الآن جميع أنحاء غزة لتحقيق أهداف الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المحتجزين- الأحياء منهم والأموات. من الآن فصاعدا، ستستخدم إسرائيل قوة عسكرية متزايدة".

وبالإضافة إلى الغارات الجوية، ينفّذ الجيش الإسرائيلي أيضا قصفا مدفعيا لأطراف المناطق المبنية في شمال ووسط القطاع. وهناك استعدادات لاحتمال الحاجة إلى عملية برية في وقت لاحق.





وقال وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش:" كما وعدنا وشرحنا، عاد الجيش الإسرائيلي الليلة إلى هجوم مكثف على غزة بهدف تدمير حماس، استعادة جميع المحتجزين، وإزالة التهديد الذي يشكله قطاع غزة على مواطني إسرائيل، وبذلك إعادة الأمن لسكان غلاف غزة وجميع المواطنين الإسرائيليين على المدى الطويل. هذا إجراء متدرج قمنا ببنائه وتخطيطه خلال الأسابيع الأخيرة، سيبدو مختلفا تماما عما تم حتى الآن."