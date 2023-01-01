الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يعدم فلسطينيا بالرصاص في مدينة قلقيلية ويصيب آخرين

رام الله / سما/

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية ومناطق عدة شمالي الضفة الغربية، فيما وسّع فجرًا عدوانه بإعادة اقتحام الحي الشرقي في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الشاب خالد صالح قرعان (25 عاما) برصاص الاحتلال في قلقيلية”.

وأضافت أن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في المدينة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية فجرا وسط اندلاع مواجهات مع عدد من الفلسطينيين.

وبيّن الشهود أن “قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشقها الشبان بالحجارة”.

وفي الإطار ذاته، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس فجرا وحاصر منزلا فلسطينيا، بحسب شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا على الأقل.

وفجر الثلاثاء، وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه بإعادة اقتحام الحي الشرقي من مدينة جنين بآليات عسكرية وناقلات جند مدرّعة.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات في الحي وسط منع للتجوال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية التي أطلق عليها “السور الحديدي” منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشارت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين (غير حكومية) إلى “ارتفاع عدد النازحين في مخيم جنين إلى 21 ألف مواطن، نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال”.

وأشارت إلى “تضرر 512 منزلا ومنشأة بشكل كامل أو جزئي في مخيم جنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 202 مواطن، إضافة إلى إخضاع العشرات للتحقيق الميداني”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيم طولكرم لليوم الـ 50 وفي مخيم نور شمس لليوم 36.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 935 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.