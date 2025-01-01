إسرائيل تستأنف الحرب على قطاع غزة ..

القدس المحتلة/سما/

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في غزة.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات الجوية شنت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت إن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة..

وقالت مصادر ميدانية ان طائرات اسرائيلية شنت عشرات الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات حتى الان فيما لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إلى تلك المناطق.