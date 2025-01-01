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إصابة مصور وصحافي “استهدفا بصاروخ” على حدود سوريا ولبنان (شاهد)

الإثنين 17 مارس 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مصور وصحافي “استهدفا بصاروخ” على حدود سوريا ولبنان (شاهد)



بيروت/سما/

 أصيب مصور وصحافي إثر استهدافهما بصاروخ على الحدود السورية اللبنانية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا” الاثنين.

ونقلت الوكالة عن المديرية العامة للإعلام في حمص (وسط) قولها: “إصابة مصور وصحافي على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا بعد استهدافهما بصاروخ موجه من قبل ميليشيا حزب الله بشكل مباشر”.

ومساء الأحد، اتهمت وزارة الدفاع السورية “حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

وأوضحت الوزارة أنها “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من ميليشيا حزب الله”.

من جانبه، قال “حزب الله” في بيان لمكتب العلاقات الإعلامية: “ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الأحد، بسقوط عدد من القذائف الصاروخية في بلدة القصر (شمال شرق)، قالت إن “مصدرها ريف القصير” بمحافظة حمص السورية.

وصباح الاثنين، أعلن الجيش اللبناني إجراءه اتصالات مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية، وتسليمه ثلاثة جثامين إلى الجانب السوري.

وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.

#سوريا #لبنان

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