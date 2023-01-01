ملك الأردن يحذر من التصعيد بالضفة الغربية ويدعم إعمار غزة

عمان/سما/

حذر ملك الأردن عبدالله الثاني من التصعيد بالضفة الغربية المحتلة، وأكد دعمه لإعمار قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الاثنين، في العاصمة روما، وفق بيان للديوان الملكي.



وذكر البيان أن اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي، تناول علاقات “الصداقة التاريخية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية”.

كما أكد الجانبان على “أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتعزيزها، بما يسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات”.



وعلى صعيد التطورات بالمنطقة، أكد الملك “ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة، والحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، واستئناف دخول المساعدات”.

ولفت إلى “أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع ومساهماتها في الجسر الجوي الإنساني”.



وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



كما حذر الملك عبد الله من “خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.



ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 935 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و 640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.



وفي وقت سابق، الاثنين، بدأ الملك عبدالله الثاني زيارة عمل لإيطاليا، تليها زيارة مماثلة لفرنسا، وفق بيان للديوان الملكي.