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محاولة دهس ضابط إسرائيلي كبير على الحدود المصرية

الإثنين 17 مارس 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة دهس ضابط إسرائيلي كبير على الحدود المصرية



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية عن إحباط عملية تهريب ومحاولة دهس ضابط إسرائيلي كبير قرب الحدود المصرية.

د مخدرة من إسرائيل إلى الحدود المصرية. وبعد بدء تنفيذ إجراءات القبض عليهما، حاولا الاقتراب من القوات بسرعة كبيرة، على ما يبدو بهدف إيذائها، مما دفع القوات إلى إطلاق النار عليهما، فأدى هذا إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأشارت القناة الثانية الإسرائيلية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي لحظت المشتبهَ بهما وهما يحاولان التهريب من الأراضي الإسرائيلية إلى الأراضي المصرية باستخدام طائرة مُسيّرة. فهرعت قوات من كتيبة كاراكال، بقيادة قائد الكتيبة، المقدم أ. إلى مكان الحادث وبدأت في اعتقالهما.

وأوضحت القناة العبرية أنهما لم يفرّا من مكان الحادث، بل اقتربا من القوات بسرعة كبيرة، مما دفع القوات إلى إطلاق النار عليهما لمنع إلحاق الأذى بها.

#اسرائيل #مصر

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