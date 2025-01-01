"مكان": استعدادات لاحتجاجات ضخمة ضد إقالة رئيس "الشاباك"

القدس المحتلة/سما/

قررت منظمات إسرائيلية تنظيم احتجاجات بالقدس الأربعاء المقبل تنديدا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

ووفق قناة "مكان" العبرية: "في ظل هذا التصعيد، يدرس مقربون من نتنياهو تقديم موعد جلسة الحكومة المقررة لمناقشة إقالة رئيس الشاباك".

وأضافت القناة "للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس تعبيرا عن رفضهم لقرار الإقالة وستنطلق المسيرة الاحتجاجية من "موتسا" الساعة 8:00 صباحا الأربعاء المقبل، وصولا إلى مقر الحكومة حيث سيبقى المحتجون معتصمين حتى انتهاء الجلسة".

وأشارت إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه المتظاهرون في مسيرة حاشدة من مقر الحكومة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، حيث سيقيمون اعتصاما مفتوحا.

وفي هذا السياق، قال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة "حرية في بلادنا": "لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل، الاحتجاج هو صوت الشعب في مواجهة النظام، الأغلبية تدرك أن القضية المطروحة ليست فقط مستقبل الائتلاف الحاكم، بل مستقبل الدولة نفسها، الآلاف سينضمون إلينا للمطالبة بالحفاظ على الديمقراطية".

وأشار شفارتس إلى أن إقالة رئيس "الشاباك" "في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء "ليست فقط غير شرعية بل غير قانونية" وفقا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة.

من جهتها أفادت القناة "12" العبرية اليوم الاثنين بأن "مستوطنين تظاهروا ضد نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب وطالبوه بالإعلان أنه "غير قادر على أداء مهامه".



وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية وأمنية متصاعدة، وسط انقسامات حادة داخل الحكومة.

وأمس الأحد، أفاد إعلام عبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار بسبب ما وصفه بـ"انعدام الثقة المستمر" في خطوة تنذر بأزمة كبيرة داخل إسرائيل.

وسيكون اجتماع الحكومة يوم الأربعاء حاسما، حيث ينتظر أن يصوت الوزراء على القرار الذي قد يحدث زلزالا سياسيا وأمنيا في إسرائيل.