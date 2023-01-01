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"بلومبرغ": إسرائيل وأذربيجان توقعان اتفاقا لاستكشاف الغاز

الإثنين 17 مارس 2025 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلومبرغ": إسرائيل وأذربيجان توقعان اتفاقا لاستكشاف الغاز



وكالات/سما/

ستوقع أذربيجان اليوم الاثنين اتفاقات للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية الإسرائيلية في خطوة تؤكد التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وسط اضطرابات المنطقة.

ووفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية، سيحصل تحالف يضم شركة "سوكار" الأذربيجانية الحكومية، وشركة "بي بي" البريطانية، وشركة "نيو ميد إنرغي" الإسرائيلية، على حقوق التنقيب في منطقة بحرية واحدة.

وسيشهد مراسم التوقيع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين.

وتمنح هذه الاتفاقية شركة "سوكار" موطئ قدم إضافي في الأصول الإسرائيلية المهمة، بعد أن اشترت الشركة حصة بنسبة 10% في حقل الغاز "تامار" في وقت سابق من هذا العام.

وفاز اتحاد "سوكار" بحقوق التنقيب في أكتوبر 2023، لكن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي اندلعت في ذلك الشهر أدت إلى تأخير توقيع العقد.

وسيكون أمام الشركات ثلاث سنوات لإجراء مسوحات زلزالية في المنطقة لدراسة إمكانية وجود احتياطيات غاز.

وستغطي تراخيص التنقيب الجديدة منطقة تعرف باسم "كلستر 1"، التي تغطي حوالي 1700 كيلومتر مربع في الجزء الشمالي من المياه الاقتصادية الإسرائيلية. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان إن المنطقة "بالكاد تم استكشافها في الماضي من حيث الموارد الطبيعية".

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