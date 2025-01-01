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مصر تستعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام

الإثنين 17 مارس 2025 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تستعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام



القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خطة إعادة إعمار غزة التي طرحتها مصر حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع مشيراً إلى أن القاهرة تعمل على ترتيب استضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.


وأوضح عبد العاطي، خلال اجتماعه مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي المنظمات الدولية بحضور وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء خالد عبد الغفار، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر المرتقب هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة المصرية المتكاملة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وكشف الوزير المصري عن مقترح جديد يتمثل في دراسة مجلس الأمن لتأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة.

وشدد على أن هذا المقترح يأتي في إطار برنامج زمني محدد يهدف في نهاية المطاف إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين الذي تدعمه مصر.

وأشار عبد العاطي إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب التزاماً دولياً قوياً، ليس فقط بتوفير التمويل اللازم، بل أيضاً بالضغط لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان عدم تجدد الصراع في المنطقة.

وتمت مناقشة خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي وإعمار قطاع غزة، وجرى الاجتماع في مقر وزارة الخارجية، حيث تم تقديم عرض مرئي حول الخطة المتكاملة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا مرئيًا حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، مستعرضًا أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار. وأشار إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يشهد نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى خروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية في القطاع عن الخدمة.

كما تطرق عبد الغفار إلى المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع استعراض التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن. وأكد على أهمية دعم المجتمع الدولي لتنفيذ هذه الخطة، لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان قطاع غزة.

#مصر #غزة

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