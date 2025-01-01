شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، استشهاد مواطن وجرح 3 بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد.

وقال مراسلنا إن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على دراجة نارية صودف مرورها بجانب سيارة "فان" في بلدة يحمر جنوب لبنان ما أدى إلى اشتعال السيارة واستشهاد شخص وجرح شخصين آخرين كانا على متن الدراجة وسقوط عدد من الجرحى كانوا متواجدين في المكان المستهدف.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المستهدف في الغارة هو عنصر في "حزب الله".



بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عنصرين من "حزب الله"، قائلا إنهما "عملا كعناصر مراقبة ووجها عمليات إرهابية، في منطقة يحمر بجنوب لبنان".

وفي السياق، ذكر مراسلنا إن الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق فوق أجواء منطقة البقاع شرق لبنان.