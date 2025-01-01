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مسؤول فلسطيني: 25% من سكان جنين في حالة نزوح وحجم الأضرار بالمدينة هائل جدا

الإثنين 17 مارس 2025 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني: 25% من سكان جنين في حالة نزوح وحجم الأضرار بالمدينة هائل جدا



رام الله/سما/

أفاد مسؤول فلسطيني بارتفاع عدد النازحين إلى 21 ألف شخص جراء استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الـ56 على التوالي.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين عن محمد جرار رئيس بلدية جنين قوله في تصريح صحفي إن" 25% من سكان جنين في حالة نزوح، وحجم الأضرار بسبب العدوان على مدينة جنين هائل جدا، خاصة من الناحية الاقتصادية كما طرأ ازدياد في نسبة الفقر".

من جهته قال مدير بلدية جنين ممدوح عساف إن "الاحتلال جرف 100% من مخيم جنين، و85% من شوارع المدينة، وقرابة 8000 منشأة تجارية مغلقة بشكل كامل وأحياء كاملة في المخيم تم تهجير سكانها قسرا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية صادق الخضور أنه "منذ بداية الفصل الدراسي الثاني مطلع فبراير الماضي، توقف التعليم الوجاهي في 72 مدرسة في مدينتي جنين وطولكرم بسبب العدوان، وهو ما يعني حرمان 26 ألف طالب من الدراسة في مدارسهم".

وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين والأحياء القريبة منه في مدينة جنين،منذ ساعات الصباح برفقة خزانات مياه وسط تحليق الطيران الحربي في سماء المدينة".

وتتمركز الدبابات والمدرعات الإسرائيلية في محيط المخيم، فيما تواصل الجرافات تجريف شوارع وتوسيع أخرى لدخول الآليات العسكرية فيما سمع إطلاق نار من الدبابات في محيط دوار العودة، ورصد تحركات آليات إسرائيلية في منطقة الجابريات.

وفجر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة يعبد جنوب جنين وسيرت آلياتها في شوارعها دون تسجيل اعتقالات.

وقالت الوكالة أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين منذ 21 يناير الماضي عن مقتل 34 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى دمار غير مسبوق في البنية التحتية وفي الممتلكات العامة والخاصة.

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