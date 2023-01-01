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خبير يتحدث عن زلزال يهدد عرش نتنياهو

الإثنين 17 مارس 2025 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير يتحدث عن زلزال يهدد عرش نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

تحدث الخبير المصري محمد مخلوف، الباحث في شؤون الأمن القومي عن زلزال سياسي في إسرائيل يهدد عرش بنيامين نتنياهو.

 

وأشار الباحث المصري في تدوينة له عبر موقع "إكس" إلى أن هذا الديكتاتور يخدع شعبه ويخالف القانون الدولي وقوانين بلاده، موضحا أن هناك خلافات كبرى وصراع بلغ ذروته بينه وأجهزته الأمنية.

ونوه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل رئيس الشاباك ويرفض التحقيق في 7 أكتوبر ومع شخصيات كبيرة في مكتبه خشية فضيحته ومحاكمته، قائلا أن "دي مافيا مش بلد".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، قد أبلغ رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" (الذي يعرف أيضاً باسم "شين بيت") أنه سيطلب من الحكومة إقالته.

وقال نتنياهو في بيان: "بسبب استمرار انعدام الثقة، قررت أن أقدم اقتراحاً إلى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس الشاباك" رونين بار.

وأضاف: "في كل وقت، وخاصة خلال حرب وجودية مثل هذه، يجب أن يكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك".

واستدرك: "لكن للأسف، الوضع معاكس، لم أعد أملك هذه الثقة".

وفي الأيام الأخيرة، احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، معتبراً أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

#نتنياهو

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