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للمرة 18.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية في تهم الفساد

الإثنين 17 مارس 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة 18.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية في تهم الفساد



القدس المحتلة/سما/

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين للمرة الثامنة عشرة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة له.


وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه بينما تجري المحاكمة تجمع متظاهرون خارج محكمة منطقة تل أبيب للتظاهر ضد العلاقة المزعومة لمكتب الزعيم الإسرائيلي مع قطر وتحركه لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.


وأفادت بأنه خلال الجلسة، طلب نتنياهو وحصل على استراحة غير عاجلة لمعالجة مسألة نقلت إليه في مظروف تم تسليمه إليه خلال شهادته.

وكانت المحكمة حددت قبل أسبوعين عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ24 جلسة ما يعني تبقي 6 جلسات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، حيث قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

#نتنياهو

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