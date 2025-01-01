"حماس" تتهم نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته

غزة/سما/

اتهم القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.



وأكد مرداوي في بيان صحفي أن إسرائيل تواصل سياساتها العدوانية التي "تزيد من تعقيد الأوضاع وتقوض فرص تحقيق السلام".

وشدد على أن حركته "لن تساوم على سلاح المقاومة تحت أي ظرف" طالما استمر ما وصفه بـ"الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، معتبرا أن هذا السلاح "يمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الميداني، حيث تواصل القوات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الـ16 على التوالي، مع تكثيف للغارات الجوية ضد أهداف متعددة في غزة، وزيادة حالات إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين في المناطق العازلة المتاخمة للحدود.

وفي تطور لافت، أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو قد توافق على شن عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة إذا لم يتم تحقيق تقدم في اتفاق تبادل الرهائن، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن هناك دعماً أمريكياً لهذه التحركات.

وعلى صعيد المفاوضات، أعلنت حماس الخميس الماضي استئناف المحادثات مع الوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة، بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عدم بدء المرحلة الثانية كما هو متفق عليه، ووقفها للبروتوكول الإنساني وحصار غزة للأسبوع الثاني.

وأبدت الحركة مرونة في التفاوض بموافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، فيما حاول نتنياهو إلقاء اللوم مجدداً على الحركة، زاعماً أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".

وفي آخر التطورات، أعلن مكتب نتنياهو أمس الأحد أن الفريق الإسرائيلي المفاوض بشأن قضية الأسرى يتواجد حاليا في القاهرة، حيث يجتمع مع كبار المسؤولين المصريين لبحث الصفقة المحتملة.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات وقف النار في غزة وإبرام اتفاق تبادل الأسرى بأنها "معقّدة للغاية"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أنه "لا تزال هناك فرصة لأن تنجح الولايات المتحدة في الضغط على حماس من خلال الوسطاء للتوصل إلى صفقة صغيرة".