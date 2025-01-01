  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر: السلطات الدوائية تسحب عقارا من الصيداليات وتحذر الملايين

الإثنين 17 مارس 2025 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: السلطات الدوائية تسحب عقارا من الصيداليات وتحذر الملايين



القاهرة/سما/

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب مستحضر Co-dilatrol tablet من الصيدليات بعد اكتشاف أنه لا يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة.


يُستخدم هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب ويستخدمه ملايين من المواطنين، كما يساعد في الوقاية من الجلطات والنوبات القلبية ويحمي الكلى من المضاعفات المرتبطة بهذه الحالات. وقد تم اتخاذ قرار السحب بناءً على تقرير من الشركة المنتجة يفيد بعدم مطابقة المستحضر للمواصفات المقررة.

وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن هذا الإجراء جزء من المتابعة الدورية للأدوية في السوق المصري، مشددًا على أهمية سحب التشغيلة غير المطابقة لضمان سلامة المرضى.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلي في حالة الشك، والتأكد من الحصول على الأدوية من مصادر موثوقة. كما حذرت من استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات، حيث قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر على القلب والكلى والجهاز الهضمي.

كما شددت الهيئة على أهمية تجنب شراء الأدوية من مواقع التواصل الاجتماعي أو أماكن غير معتمدة، وذلك لضمان الحصول على منتجات آمنة وفعّالة.

#مصر

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: نتنياهو يُفكّك إسرائيل وإبعاده سيمنع انهيارها: تلقى 65 مليون $ من الدوحة..

نتنياهو يقيل رئيس جهاز الشاباك

وفد حماس يتوجه للقاهرة بصورة عاجلة لإنقاذ المفاوضات مع اسرائيل..

انصار الله”: استهدفنا حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” في البحر الأحمر بـ18 صاروخا باليستيا

خطوة غير مسبوقة ..ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18

ارتفاع على أسعار النفط بعد مواصلة واشنطن هجماتها على الحوثيين

تصعيد كبير في غزة : غارات جوية وقصف مدفعي يوقع شهداء وجرحى في مختلف مناطق القطاع ..

الأخبار الرئيسية

67d808a142360450dd4fe953

مصر تستعد لمؤتمر دولي لإعمار غزة وتكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام

20250317073620afpp-afp_372m6fr.h-e1742202065867-730x438

هزة سياسية وأمنية في إسرائيل.. إقالة رئيس الشاباك تؤجّج الانقسامات وتهدد مستقبل الصفقة

67d7e28f4c59b720b56a09f3

أولمرت يوجه رسالة لنتنياهو بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

67d7d77b4c59b720f57e088f

"هآرتس" تنشر وثائق استولى عليها الجيش من غزة.. نقاشات مع "حزب الله" وإيران حول هجوم 7 أكتوبر

مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية