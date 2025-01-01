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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبان لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

الإثنين 17 مارس 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبان لـ"حزب الله" في جنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت مقر قيادة تابعا لقوة "الرضوان" ومباني أخرى يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغار جيش الدفاع في الساعات الأخيرة على مقر قيادة تابع لقوة الرضوان بالإضافة إلى مباني التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان".

وحذر من أن "وجود بنى تحتية ارهابية من هذا النوع يشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث لن يسمح جيش الدفاع بوجود أنشطة من هذا النوع وسيتحرك ضدها"، مؤكدا أن "جيش الدفاع سيهاجم مخربين مسلحين في جنوب لبنان وسيعمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

#الجيش الاسرائيلي #حزب الله

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