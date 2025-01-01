  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة

الإثنين 17 مارس 2025 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة



رام الله/سما/

قال مصدر فلسطيني خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، الإثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت موافقة مبدئية على الخطة العربية بشأن غزة.

وأضاف المصدر: "إدارة ترامب استفسرت من مصر بشأن القدرة على إخراج حماس من المشهد السياسي والإداري في غزة".

ولفت إلى أن "إدارة ترامب تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول تولي اللجنة الحكومية الفلسطينية إدارة غزة بدعم عربي ودولي".

وكشف: "نقاش مصري ـ أميركي مرتقب نهاية مارس للخروج بآليات عمل وجداول زمنية بشأن الخطة المصرية".


وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب، خلال قمة طارئة في العاصمة القاهرة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة.

وفي بداية القمة الطارئة، كشف الرئيس المصري أن الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وذكر أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة، مضيفا "عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة".

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: نتنياهو يُفكّك إسرائيل وإبعاده سيمنع انهيارها: تلقى 65 مليون $ من الدوحة..

المبعوث الاميركي "ويتكوف" : مقترح حماس لوقف إطلاق النار لا يصلح أساسًا للتفاوض

نتنياهو يقيل رئيس جهاز الشاباك

وفد حماس يتوجه للقاهرة بصورة عاجلة لإنقاذ المفاوضات مع اسرائيل..

واشنطن : الحوثيون يمتلكون دفاعات جوية متطورة وصواريخ هجومية وحساب ايران قادم..

انصار الله”: استهدفنا حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” في البحر الأحمر بـ18 صاروخا باليستيا

خطوة غير مسبوقة ..ترامب يفعل قانونا من القرن الـ18

الأخبار الرئيسية

أمريكا وإسرائيل تسعيان لتوطين سكان غزة في سوريا..

استشهاد 3 فلسطينيين واندلاع حريق قرب خيام نازحين بقصف إسرائيلي جنوب غزة

هآرتس: نتنياهو يُفكّك إسرائيل وإبعاده سيمنع انهيارها: تلقى 65 مليون $ من الدوحة..

قواعد إسرائيلية “صارمة” تجعل مساعدة المنظمات الإنسانية للفلسطينيين “شبه مستحيل”.. تهديد وجودي وأرواح على المحك

وفد حماس يتوجه للقاهرة بصورة عاجلة لإنقاذ المفاوضات مع اسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية