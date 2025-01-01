أمريكا وإسرائيل تسعيان لتوطين سكان غزة في سوريا..

وكالات - سما-

أبدت السلطات الأميركية والإسرائيلية اهتمامها بإمكانية توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "سي بي إس" الإخبارية نقلاً عن مصادرها.

وذكرت القناة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاولت إقامة اتصالات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن هذه القضية من خلال وسيط.

وأكد مصدر آخر أنه تم توجيه طلب إلى السلطات السورية، لكنه لم يحدد ما إذا كان قد تم تلقي أي رد.

من جهته، نفى مسؤول سوري رفيع المستوى في تصريح لقناة "سي بي إس"، تلقي أي طلبات من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن توطين سكان غزة.

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أعلن في شهر فبراير (شباط) الماضي أنه يعتبر خطط ترامب لطرد الفلسطينيين من أراضيهم غير أخلاقية.

وفي وقت سابق، قالت سلطات كل من الصومال وولاية أرض الصومال والسودان، إنها لم تتلق أي عروض من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة.

وفي الرابع من فبراير (شباط) كان ترامب قد أعلن لأول مرة أن واشنطن تدرس مسألة السيطرة على قطاع غزة لفترة طويلة الأمد، وإعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى بالمنطقة.

وتعرضت خطة ترامب لانتقادات ليس فقط من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ولكن أيضاً من قبل زعماء الدول العربية ودول غربية.

وأعلنت مصر في أوائل فبراير (شباط) أنها ستعد خطة لإعادة إعمار غزة، وهي بديل لرؤية الرئيس الأميركي لا تتضمن إجلاء الفلسطينيين من القطاع، وتم عرض الوثيقة في الرابع من مارس (آذار) الماضي على القمة العربية، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع. كما تم عرضها في الثاني عشر من الشهر نفسه على المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف، خلال لقائه في الدوحة مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية.