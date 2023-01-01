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الصحة بغزة: 29 شهيدا و51 جريحا خلال 24 ساعة

الإثنين 17 مارس 2025 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 29 شهيدا و51 جريحا خلال 24 ساعة



غزة/سما/

أعلنت الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أن 29 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 15 شهيدا انتشلت جثامينهم، و14 شهيدا جديدا، و51 مصابا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 112,032، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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