ارتفاع على أسعار النفط بعد مواصلة واشنطن هجماتها على الحوثيين

صنعاء/سما/

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن حتى تنهي هجماتها على الشحن.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 1.04% إلى 67.24 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مايو المقبل بنسبة 0.65% إلى 71.04 دولار للبرميل.

وتعد الغارات الجوية الأمريكية على اليمن أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.

من جهتها قالت وزارة الصحة في حكومة صنعاء إن الضربات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل.

وأدت هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، التي جاءت نصرة لأهل غزة، إلى اضطراب التجارة العالمية، وتسببت في إطلاق حملة مكلفة من قبل الجيش الأمريكي لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وارتفعت أسعار النفط قليلا الأسبوع الماضي، منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وخفض محللون في "غولدمان ساكس" توقعاتهم لأسعار النفط، وأفادوا بأنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي على نحو أبطأ مما كان متوقعا في السابق بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطت على دول بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا.