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المعارضة الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك إعلان حرب ونتنياهو تجاوز الخط الأحمر..

الإثنين 17 مارس 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المعارضة الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك إعلان حرب ونتنياهو تجاوز الخط الأحمر..



القدس المحتلة/سما/

اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) "رونين بار" من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو بمثابة "إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة".

وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: "خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو الاسرائيليين إلى العودة للشارع للاحتجاج".

كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي الاسرائيلي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: "نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد".

وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: "نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة اسرائيل. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا".

وفي موقف لافت، قالت منظمة "إخوان السلاح"، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن "نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة".

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