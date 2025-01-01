طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة وانخفاض ملموس الأربعاء

رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الاثنين غائما جزئيا حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة في ساعات المساء والليل على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما بوجه عام باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين- خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي- من الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح.