  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة وانخفاض ملموس الأربعاء

الإثنين 17 مارس 2025 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة وانخفاض ملموس الأربعاء



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الاثنين غائما جزئيا حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة في ساعات المساء والليل على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما بوجه عام باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين- خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي- من الانخفاض الكبير على درجات الحرارة، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" : رئيس الأركان الإسرائيلي "زامير" يمهد لـ"حكم عسكري" في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572 والإصابات إلى 112,032 منذ بدء العدوان

صحيفة عبرية : الجيش يخطط لشن عمليات عسكرية في غزة واحتلال مناطق في شمال القطاع حال فشل اتفاق الرهائن ..

المبعوث الاميركي "ويتكوف" : مقترح حماس لوقف إطلاق النار لا يصلح أساسًا للتفاوض

نتنياهو يقيل رئيس جهاز الشاباك

لواء إسرائيلي: جيشنا وقع بفخ نتنياهو وبات غير قادر على حسم المعركة ضد “حماس” والعودة للحرب في غزة تعني قتل الأسرى

واشنطن : الحوثيون يمتلكون دفاعات جوية متطورة وصواريخ هجومية وحساب ايران قادم..

الأخبار الرئيسية

قواعد إسرائيلية “صارمة” تجعل مساعدة المنظمات الإنسانية للفلسطينيين “شبه مستحيل”.. تهديد وجودي وأرواح على المحك

وفد حماس يتوجه للقاهرة بصورة عاجلة لإنقاذ المفاوضات مع اسرائيل..

تصعيد كبير في غزة : غارات جوية وقصف مدفعي يوقع شهداء وجرحى في مختلف مناطق القطاع ..

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. “أنصار الله” تستهدف حاملة طائرات أمريكية في شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات

"معاريف" تكشف هذا هو السبب الحقيقي لإقالة رونين بار !!!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية