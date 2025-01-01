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تصعيد كبير في غزة : غارات جوية وقصف مدفعي يوقع شهداء وجرحى في مختلف مناطق القطاع ..

الإثنين 17 مارس 2025 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد كبير في غزة : غارات جوية وقصف مدفعي يوقع شهداء وجرحى في مختلف مناطق القطاع ..



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم ٥٧ في مختلف مناطق قطاع غزة موقعة عدد من الشهداء والجرحى.
وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار على الأحياء الجنوبية لمدينة رفح والقرى الشرقية لخان يونس.
واستشهد المواطن/ محمد خالد الدحدوح 20عاما، سكان الزيتون إثر استهداف من طائرة استطلاع على مفترق الكويت جنوب مدينة غزة.
وارتقى الشاب هاني المعشر، متأثراً بإصابته الحرجة جرّاء عدوان الاحتلال قبل أكثر من شهر ونصف، في رفح جنوب قطاع غزة.
واستشهدت الشابة ندى عيسى متأثرة بإصابتها في قصف منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع، لتلتحق بوالدها الشهيد الدكتور صلاح عيسى وشقيقها اللذين استشهدا خلال الحرب.
وانتشل المسعفون جثمان شاب فلسطيني من شرق مخيم البريج قتله جيش الاحتلال مع احد رفاقه وظل الجثمان محتجزا لأكثر من اربع وعشرين ساعة.
وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد ٢٩ مواطنا خمسة عشر منهم انتشال و١٤ شهيد جديد إضافة إلى ٥١ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٥٧٢ شهيد و ١١٢٠٣٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

ويواصل جيش الاحتلال اغلاق معبر كرم ابو سالم لليوم ال ١٦ مانعا ادخال المساعدات والبضائع لقطاع غزة .

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