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"معاريف" تكشف هذا هو السبب الحقيقي لإقالة رونين بار !!!

الإثنين 17 مارس 2025 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف" تكشف هذا هو السبب الحقيقي لإقالة رونين بار !!!



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن السبب الحقيقي الذي دفع بنيامين نتنياهو إلى إقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارا يعود إلى التحقيقات ضد أعضاء مكتبه بشأن علاقاتهم بدولة قطر والتي أخرجته عن هدوئه.

وتضيف الصحيفة " في مواجهة ائتلاف خاضع، ومجموعة من المنافقين، يتجه نتنياهو إلى تفكيك كل حراس البوابات في إسرائيل.

"نتنياهو لا يقيل رئيس الشاباك بسبب عدم أدائه القسم في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للصحيفة، بل بسبب شؤونه الشخصية فقط بدءا من الخلافات حول أمن أفراد عائلته وصولا إلى التحقيق مع موظفي مكتبه. هذا هو الشيء الوحيد الذي يهمه. شؤونه الشخصية، ومصيره الشخصي، ومحاولته المستمرة للهروب من المحاكمة .

" إذا نجح نتنياهو في إقالة بار وتعيين شخص مخلص له قبل أن يكون مخلصاً للدولة، فهذا يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على صورة إسرائيل، توضح الصحيفة.

وتابعت الصحيفة إن رئيس جهاز الشاباك الذي يكون ولاؤه في المقام الأول لنتنياهو قد يؤدي بسهولة إلى تحول الشاباك إلى نوع من الشرطة السرية.

تختم الصحيفة " في الماضي، قبل سنوات، لم يكن نتنياهو ليحلم بالقيام بمثل هذه الخطوات. لقد كان لديه خطوط حمراء لكن في السنوات الأخيرة، أصبح محاطًا بأفراد من عائلته ومعارفه الذين يدفعونه إلى اتخاذ تدابير متطرفة، وقد استجاب لهم. 

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