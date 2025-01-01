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واشنطن : الحوثيون يمتلكون دفاعات جوية متطورة وصواريخ هجومية وحساب ايران قادم..

الأحد 16 مارس 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : الحوثيون يمتلكون دفاعات جوية متطورة وصواريخ هجومية وحساب ايران قادم..



واشنطن / وكالات /

صرّح مستشار الأمن القومي الأميركي في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" بأن الحوثيين يمتلكون طائرات مسيّرة هجومية تحلق فوق البحر، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن.

وأضاف أن الحوثيين يتمتعون بدفاعات جوية متطورة بشكل غير مسبوق، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تحاسب الحوثيين فحسب، بل ستحمّل إيران وداعميها المسؤولية أيضًا.

وأكد المسؤول الأميركي أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع إيران، داعيًا إياها إلى وقف دعمها للحوثيين.

كما أشار إلى أن الوضع في اليمن كان متدهورًا بشكل كبير عند تولي الإدارة الحالية السلطة.

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