المبعوث الاميركي "ويتكوف" : مقترح حماس لوقف إطلاق النار لا يصلح أساسًا للتفاوض

القدس المحتلة/سما/

قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مقابلة مع CNN، إن المقترح الذي قدمته حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار "لا يصلح أن يكون منطلقًا للتفاوض".

وأضاف "أنصح حماس بأن تشاهد ما الذي نفعله بالحوثيين".

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الجواب الذي وصلنا من حماس بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة غير مقبول على الإطلاق"، وتابع "مقترحنا يتضمن إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين وهو أمر سيكون رائعا لعائلاتهم".

وبحسب ويتكوف، فإن المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة يتضمن إطلاق سراح 5 رهائن أحياء، بينهم مواطن أميركي.

وأضاف "أعتقد أن هناك فرصة أمام حماس، لكنها تتلاشى بسرعة"، مشددًا على ضرورة أن تكون الحركة "أكثر عقلانية مما كانت عليه" في تعاملها مع المفاوضات.