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القناة 14 العبرية : إسرائيل تستعد لاحتمال هجوم يمني من البحر

الأحد 16 مارس 2025 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 العبرية : إسرائيل تستعد لاحتمال هجوم يمني من البحر



القدس المحتلة/سما/

في ظل العدوان الأميركي الواسع على اليمن، رفعت إسرائيل حالة التأهب استعدادا لرد المقاومة اليمنية، حيث تتوقع دولة الاحتلال هجوما من الجو والبحر.

وتدرك المؤسسة الحربية في اسرائيل أن الهجمات الأميركية قد تؤدي إلى تصعيد في الساحة، ولذلك فهي تزيد من استعداداتها لكل الاحتمالات، بما في ذلك الهجمات من البحر باتجاه إسرائيل، بحسب "القناة 14 الإسرائيلية".

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي للقناة أن إسرائيل تتعامل بحذر وصرامة مع التهديد، وقال: "نستعد ضد الساحة الحوثية وكأن المسافة بيننا وبينهم كيلومترين وليس 2000 كيلومتر".

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