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مئات المستوطنين يرقصون ويصلون في الأقصى

الأحد 16 مارس 2025 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المستوطنين يرقصون ويصلون في الأقصى



القدس المحتلة/سما/

استباح المئات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى احتفالًا بما يسمى "عيد "البوريم/ المساخر" اليهودي".

ونفذ 555 مستوطنًا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى ضمن مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 1967.

وتُنفذ اقتحامات يومية للمستوطنين في المسجد الأقصى باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وخلال شهر رمضان، تقتصر الاقتحامات على فترة واحدة فقط بدلًا من فترتين، وهي الفترة الصباحية من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا.

وأدى المستوطنون صلواتهم "رقصًا وغناءً وانبطاحًا جماعيًا" خلال اقتحام الأقصى في عدة مناطق منه، وارتدى عشرات المستوطنين ملابس "الكهنة" المخصصة للهيكل.

ويوم الخميس الماضي، اقتحم 191 مستوطنًا الأقصى في أول أيام عيد "البوريم".

وتتضاعف أعداد المستوطنين في الأقصى خلال الأعياد والمناسبات اليهودية، ويقوم المستوطنون باستغلالها لاقتحام الأقصى بأعداد كبيرة والصلاة فيه.

ومنذ شهر آب/أغسطس الماضي، أصبحت صلوات اليهود في الأقصى تُقام بشكل يومي وعلني، بعد إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في حينه نيته بناء كنيس في الأقصى.

فيما تستمر القيود المفروضة على دخول المسلمين إلى الأقصى خلال شهر رمضان؛ بوضع السواتر على كافة أبواب الأقصى، وتفتيش الوافدين إليه من النساء والشبان وكبار السن، ومنع الدخول عشوائيًا، ويقتصر عدد المصلين في الأقصى على أهالي القدس والداخل الفلسطيني. كما يُمنع أهالي الضفة الغربية من الدخول إليه، باستثناء يوم الجمعة "مع تحديد الأعداد والأعمار" لمن يُسمح لهم بالدخول، في حين يُمنع أهالي غزة من الدخول إلى الأقصى منذ سنوات.

كما أصدرت سلطات الاحتلال عشرات قرارات الإبعاد عن الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة، شملت شيوخًا ونشطاء وصحفيين وأسرى محررين.

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