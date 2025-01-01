تقرير : 80% من سكان قطاع غزة لا يملكون الغذاء

غزة/سما/

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن 80% من سكان قطاع غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت حذرت بلدية غزة من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر

وأكد الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يوما من وقف دخول المساعدات. ودعا المكتب الوسطاء التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.

ومطلع آذار/مارس الحالي، أغلق الجيش الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أميركي وصمت دولي.

وعليه، حذرت بلدية غزة من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود بسبب استمرار الاحتلال إغلاق المعابر، ووقف دخول مصادر الطاقة، والوقود الازمة لتشغيل الخدمات والمرافق الأساسية، وكذلك تهديد الاحتلال بوقف ضخ مياه "مكوروت"، مؤكدة أن الاستمرار في هذه الإجراءات التعسفية يهدد بتفاقم الأوضاع وقطع سبل الحياة والمياه في المدينة.

وأكدت البلدية في بيان لها، الأحد، أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات الأخرى مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي تعيشها المدينة بسبب إجراءات الاحتلال والعدوان.

وقالت بلدية غزة في البيان إن تهديد الاحتلال بوقف خط مياه "مكوروت" الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة.

وطالبت البلدية المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.

إلى ذلك، غادرت، صباح اليوم الأحد، دفعة جديدة من مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بمغادرة الدفعة الـ 44 من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج.

وتأتي خطوة إجلاء الجرحى والمرضى من قطاع غزة وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون ثاني/يناير الماضي.