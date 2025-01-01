طقس فلسطين : الحرارة أعلى من معدلها العام بـ13 درجة مئوية

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجة مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجة مئوية، الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا ربيعي لطيف حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعي لطيف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.