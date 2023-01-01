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شهيد في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين وسط قطاع غزة

الأحد 16 مارس 2025 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين وسط قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.

يذكر أن شهيدين ارتقيا يوم أمس، في قصف الاحتلال المنطقة ذاتها، و10 آخرين استشهدوا في قصف بيت لاهيا، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 151 شهيدا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,543 شهيدا، بالإضافة إلى 111,981 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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